Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:2) отметил усердную работу своих подопечных. Француз подчеркнул, что в Дортмунде любой команде приходится тяжело.
«Это был прекрасный матч в исполнении моих футболистов. Думаю, мы заслужили большего, чем ничья, но плохим результатом я это назвать не могу. Я горжусь своими подопечными, потому что в Дортмунде приходится тяжело любому коллективу, но мы смотрелись очень хорошо. В первом тайме у нас возникли определенные проблемы из-за давления хозяев поля, но потом мы выправили ситуацию.
Тем не менее, нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды делили очки с соперниками. Обидно пропускать гол за три минуты до финального свистка, но нельзя не отметить усердную работу футболистов», – приводит слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом».
Отметим, что до игры с «Боруссей» испанский клуб в рамках национального первенства сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) и «Лас-Пальмасом» (2:2).
Матч
Голы
Роналду 17 (0:1). Обамеянг 43 (1:1). Варан 70 (1:2). Шюррле 87 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пищек, Герреру (Мор, 79), Папастатопулос, Кастро, Вайгль, Гётце (Шюррле, 58), Дембеле (Пулишич, 73), Обамеянг
Реал: Навас, Данило, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Кроос, Модрич, Бензема (Мората, 89), Роналду
Предупреждения:
Шмельцер, 50; Вайгль, 74; Герреру, 78; Обамеянг, 90 - Рамос, 64
Место и дата
27 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция