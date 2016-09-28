Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:2) отметил усердную работу своих подопечных. Француз подчеркнул, что в Дортмунде любой команде приходится тяжело.



«Это был прекрасный матч в исполнении моих футболистов. Думаю, мы заслужили большего, чем ничья, но плохим результатом я это назвать не могу. Я горжусь своими подопечными, потому что в Дортмунде приходится тяжело любому коллективу, но мы смотрелись очень хорошо. В первом тайме у нас возникли определенные проблемы из-за давления хозяев поля, но потом мы выправили ситуацию.



Тем не менее, нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды делили очки с соперниками. Обидно пропускать гол за три минуты до финального свистка, но нельзя не отметить усердную работу футболистов», – приводит слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.



В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом».

Отметим, что до игры с «Боруссей» испанский клуб в рамках национального первенства сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) и «Лас-Пальмасом» (2:2).