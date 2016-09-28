Уго Льорис: Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне

Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис прокомментировал победу над ЦСКА (1:0)) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч был прекрасный. Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне. ЦСКА ждал, когда мы ошибемся, чтобы пойти в контратаку. Но мы были сильнее сзади, хорошо контролировали мяч. Единственное, нам действительно нужно поработать над завершением атак», - цитирует «Чемпионат».

В следующем туре лондонский клуб 18 октября сыграет на выезде с «Байером», а армейцы в тот же день примут «Монако».