Уго Льорис: Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне
Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис прокомментировал победу над ЦСКА (1:0)) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Матч был прекрасный. Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне. ЦСКА ждал, когда мы ошибемся, чтобы пойти в контратаку. Но мы были сильнее сзади, хорошо контролировали мяч. Единственное, нам действительно нужно поработать над завершением атак», - цитирует «Чемпионат».
В следующем туре лондонский клуб 18 октября сыграет на выезде с «Байером», а армейцы в тот же день примут «Монако».
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция