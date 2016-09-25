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«Зенит» – АЗ. Жирков и Новосельцев не тренируются с командой

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги Европы против АЗ из Алкмара.

28 сентября в занятии не принял участие Иван Новосельцев. У защитника «Зенита» повреждение, которое он получил перед кубковым матчем с «Тамбовом». Также тренировку пропустил Юрий Жирков. 

Напомним, «Зенит» примет АЗ на «Петровском» 29 сентября, матч начнется в 22:05. В первом туре Лиги Европы сине-бело-голубые обыграли «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а голландский АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» (1:1). 

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