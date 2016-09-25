«Зенит» – АЗ. Жирков и Новосельцев не тренируются с командой

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги Европы против АЗ из Алкмара.

28 сентября в занятии не принял участие Иван Новосельцев. У защитника «Зенита» повреждение, которое он получил перед кубковым матчем с «Тамбовом». Также тренировку пропустил Юрий Жирков.

Напомним, «Зенит» примет АЗ на «Петровском» 29 сентября, матч начнется в 22:05. В первом туре Лиги Европы сине-бело-голубые обыграли «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а голландский АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» (1:1).