Билеты на матч «Спартак» – ЦСКА стоят от 1 до 20 тысяч рублей

Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», билеты на столичное дерби с ЦСКА продаются по цене от 1 до 20 тысяч рублей.



Отмечается, что самые дешевые билеты на трибуны B и D будут стоить 1 тысячу рублей, а самые дорогие на трибуну A категории Platinum – 20 тыс. рублей.



Также сообщается, что продажа билетов для всех болельщиков стартует 7 октября.

Напомним, 29 октября «Спартак» и ЦСКА встретятся в 12-м туре чемпионата России на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».







