Мирча Луческу: Новосельцев не готовится к матчу с АЗ. Скорее всего, и в сборную России он не поедет

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о состоянии защитника Ивана Новосельцева.



– Есть ли шанс сыграть с АЗ у Ивана Новосельцева?

– Он даже не готовится к матчу. Скорее всего, не поедет и в национальную сборную. Но, надеюсь, после перерыва он будет с нами, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 28 сентября Новосельцев не принял участие в тренировке сине-бело-голубых перед матчем Лиги Европы с голландским АЗ. 26 числа он был вызван в сборную России на товарищеский матч против Коста-Рики.



В сезоне 2016/17 25-летний защитник сыграл за сине-бело-голубых в трех матчах, проведя в общей сложности на поле 46 минут.

Игра против АЗ пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры. В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.