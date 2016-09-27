Александр Кожевников: Не вижу серьезных перспектив у нашей хоккейной сборной
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников скептически оценивает шансы сборной России по хоккею на следующей зимней Олимпиаде.
Напомним, на проходящем в Торонто Кубке мира российская команда в полуфинале уступила канадцам (3:5).
«Следующий крупный турнир, который предстоит сборной России, - Олимпийские игры-2018 в Южной Корее. Я не вижу серьезных перспектив. Лидеры станут на два года старше, проблема с защитниками видна уже сейчас. Даже в НХЛ они не выходят в первых звеньях. Да, помогают, но на вторых ролях. Сейчас уже нет такой системы, как раньше, когда одни поколения звезд уходят, а другие приходят - скорее это какие-то всплески. Пять человек можно назвать, которые выиграли молодежное первенство мира, а дальше – провал», - цитирует Кожевникова «Собеседник».