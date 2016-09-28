Сергей Андреев: ПСВ будет посильнее «Аякса» – он является чемпионом страны, но это все-таки не «Бавария»

Бывший нападающий сборной СССР, СКА и «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился мнением о предстоящей игре «Ростова» с ПСВ во 2-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.



«Если судить по первому тайму матча с «Локомотивом», то шансы на победу над ПСВ у «Ростова» есть. Если по второму – то победить голландцев им будет невозможно. Я давно не видел клуб из Эйндховена, но если они не изменились по сравнению с прошлогодними играми с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, то «Ростов», сыграв весь матч так же, как первый тайм с «Локомотивом», будет иметь неплохие шансы на победу. «Андерлехт» и «Аякс» они прошли. Причем прошли довольно легко, если не считать матч в Амстердаме, в котором удалось добиться результативной выездной ничьей только за счет феноменальной игры в воротах Сослана Джанаева. Да, наверное, ПСВ будет посильнее «Аякса» – он является чемпионом страны, но это все-таки не «Бавария», не «Атлетико» и не «Манчестер Сити», чтобы их бояться. Это вполне проходимая команда, с которой можно и нужно брать три очка», – сказал Андреев в интервью «Известиям».

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Ростове и стартует в 21.45 мск.

В рамках 1-го тура группового этапа «Ростов» уступил на выезде «Баварии» (0:5), а ПСВ – мадридскому «Атлетико» (0:1).

Матч Ростов - ПСВ Место и дата 28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция



