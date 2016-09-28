Равиль Сабитов: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Тоттенхэмом»
Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Армейцы показали хорошую игру и не заслужили поражения. В некоторых моментах на протяжении матча они проявляли осторожность – игроки ЦСКА прекрасно понимают, что в этой группе собраны, может, и не такие популярные команды, как «Реал» и «Барселона», но по своей опасности и силе «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако» ничем не хуже их.
- Возможна ли в Лиге чемпионов такая группа, в которой ЦСКА
бы играл с соперниками хотя бы на равных?
- Я думаю, что выход из ситуации не в том, чтобы ЦСКА достались какие-то подходящие соперники, а в том, чтобы сам армейский клуб стал сильнее, и тогда картинка изменится. А сильнее команда должна стать в комплексе, так как сейчас у армейцев проблемы и в средней зоне, и в атаке, и в обороне.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция