Равиль Сабитов: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Армейцы показали хорошую игру и не заслужили поражения. В некоторых моментах на протяжении матча они проявляли осторожность – игроки ЦСКА прекрасно понимают, что в этой группе собраны, может, и не такие популярные команды, как «Реал» и «Барселона», но по своей опасности и силе «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако» ничем не хуже их.

- Возможна ли в Лиге чемпионов такая группа, в которой ЦСКА бы играл с соперниками хотя бы на равных?

- Я думаю, что выход из ситуации не в том, чтобы ЦСКА достались какие-то подходящие соперники, а в том, чтобы сам армейский клуб стал сильнее, и тогда картинка изменится. А сильнее команда должна стать в комплексе, так как сейчас у армейцев проблемы и в средней зоне, и в атаке, и в обороне.



В следующем туре команда Леонида Слуцкого 18 октября примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет на выезде с «Байером».