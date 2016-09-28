«Ростов» сыграет с ПСВ сине-желтой форме
Как сообщает официальный Twitter ПСВ, голландский клуб выйдет на матч с «Ростовом» в зелено-белой форме.
Отмечается, что игроки российской команды появятся на поле сине-желтой форме.
PSV and FC Rostov will play in those kits tonight. PSV will wear the green Champions League kit for the first time! #fcrrpsv pic.twitter.com/8AcXSMqXDi— PSV International (@psveindhoven) 28 сентября 2016 г.
Напомним, матч между командами состоится сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и стартует в 21.45 мск.
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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