«Ростов» сыграет с ПСВ сине-желтой форме

Как сообщает официальный Twitter ПСВ, голландский клуб выйдет на матч с «Ростовом» в зелено-белой форме.

Отмечается, что игроки российской команды появятся на поле сине-желтой форме.

PSV and FC Rostov will play in those kits tonight. PSV will wear the green Champions League kit for the first time! #fcrrpsv pic.twitter.com/8AcXSMqXDi