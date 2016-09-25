Юрий Вернидуб: Чего лукавить, страшно выходить на «Олд Траффорд»
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 29 сентября.
«Сейчас ребята на подъеме, хотя у нас сложный период. Играем через три дня на четвертый, причем с какими соперниками - «Динамо», «Фенербахче», «Ворскла», теперь будет «МЮ», но показываем хорошую готовность - как физическую, так и психологическую. Не страшно ли выходить на «Олд Траффорд»? Честно - страшно, чего лукавить. Понимаем, что клуб «Манчестер Юнайтед» является брендом мирового уровня. Однозначно присутствует тревога, хотя мы, тренеры, стараемся внушить ребятам уверенность. В спорте все возможно, прежде всего надо сыграть достойно», - цитирует специалиста официальный сайт украинской премьер-лиги.
Матч
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция