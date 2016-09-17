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Кузнецова обыграла Винус Уильямс на турнире в Ухане

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира в Ухане взяла верх над американкой Винус Уильямс.

Счет встречи - 6:2, 6:2.

Кузнецова четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. У Уильямс один эйс, семь двойных ошибок и один брейк.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) - Агнешка Радванска (Польша).

Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Уильямс В. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 2:6

Место и дата

28 сентября 09:00, , Онлайн-трансляция

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