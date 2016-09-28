Владимир Пономарев: В матче с «Тоттенхэмом» ЦСКА нужно было действовать наглее
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- У меня осталось двоякое впечатление от увиденного. С одной стороны, ЦСКА выглядел достойно, с другой - робко. Если бы команда действовала бы поживее и наглее - был бы другой итог. А так, достойно сражался только Понтус Вернблум. В итоге, думаю, ЦСКА наиграл на ничью, но не удержали. У армейцев были два хороших эпизода, но «Тоттенхэм» был острее, двигался быстрее, играл шире. Хочу отдельно отметить Ласина Траоре. Чувствуется, что период адаптации в команде у него подходит к концу. Он обретает силу и уверенность, все лучше понимает партнеров. Поэтому, думаю, впереди команду ждет борьба за выход из группы, и не страшно, что уступили, - цитирует Пономарева Rusfootball.info.
В следующем туре команда Леонида Слуцкого 18 октября примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет на выезде с «Байером».
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция