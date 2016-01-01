Casio объявила о выпуске часов Edifice со встроенным циферблатом в виде планеты Земля
Компания Casio Computer Co., Ltd. С начала выпуск новой модели EQB-600D – новейших часов в серии Edifice с динамичным дизайном и применением передовых технологий.
Модель EQB-600D подключается к смартфону и обладает новым дополнительным трёхмерным циферблатом в виде планеты Земля. Модель подключается к смартфону, поддерживает новую систему точного времени и отображает мировое время в эстетически привлекательном дизайне
В рамках новой концепции глобальной синхронизации времени
для аналоговых часов, отвечающих требованиям эры глобализации, компания
разработала часы G-SHOCK и OCEANUS, оснащенные модулем GPS- и радио-синхронизации,
который может получать спутниковые сигналы GPS и корректировать время по
радиовышкам точного времени. А также часы Edifice, подключающиеся к смартфону для отображения точного
времени в 300 городах мира. Эти часы быстро набирают популярность как
хронограф, который отображает точное время в любой точке земного шара.
В модели EQB-600D дополнительный трехмерный циферблат
выполнен в виде планеты Земля, что эстетически подчёркивает функциональность
часов. Детально выполненная планета создана с помощью передовых методов литья,
применяемых на производстве в Yamagata Casio Co., Ltd. компании Casio в Японии.
Благодаря поляризованному напылению цвет циферблата меняется в зависимости от
угла обзора, добавляя часам особую утонченность.
Трехмерный циферблат медленно вращается в течение 24 часов
как и планета Земля и функционирует в сочетании с циферблатом мирового времени,
который находится в районе 8 часов. Изогнутая стрелка трехмерного циферблата не
только указывает на часовой пояс текущего города. Когда она находится в верхней
половине, это означает, что в этом часовом поясе сейчас ночь (с 18:00 до 6:00),
а когда она находится в нижней половине, значит там сейчас день (с 6:00 до
18:00). Благодаря этому помимо точного времени можно иметь наглядное
представление о времени суток в выбранной точке мира.