Casio объявила о выпуске часов Edifice со встроенным циферблатом в виде планеты Земля

Компания Casio Computer Co., Ltd. С начала выпуск новой модели EQB-600D – новейших часов в серии Edifice с динамичным дизайном и применением передовых технологий.

Модель EQB-600D подключается к смартфону и обладает новым дополнительным трёхмерным циферблатом в виде планеты Земля. Модель подключается к смартфону, поддерживает новую систему точного времени и отображает мировое время в эстетически привлекательном дизайне

В рамках новой концепции глобальной синхронизации времени для аналоговых часов, отвечающих требованиям эры глобализации, компания разработала часы G-SHOCK и OCEANUS, оснащенные модулем GPS- и радио-синхронизации, который может получать спутниковые сигналы GPS и корректировать время по радиовышкам точного времени. А также часы Edifice, подключающиеся к смартфону для отображения точного времени в 300 городах мира. Эти часы быстро набирают популярность как хронограф, который отображает точное время в любой точке земного шара.

В модели EQB-600D дополнительный трехмерный циферблат выполнен в виде планеты Земля, что эстетически подчёркивает функциональность часов. Детально выполненная планета создана с помощью передовых методов литья, применяемых на производстве в Yamagata Casio Co., Ltd. компании Casio в Японии. Благодаря поляризованному напылению цвет циферблата меняется в зависимости от угла обзора, добавляя часам особую утонченность.

Трехмерный циферблат медленно вращается в течение 24 часов как и планета Земля и функционирует в сочетании с циферблатом мирового времени, который находится в районе 8 часов. Изогнутая стрелка трехмерного циферблата не только указывает на часовой пояс текущего города. Когда она находится в верхней половине, это означает, что в этом часовом поясе сейчас ночь (с 18:00 до 6:00), а когда она находится в нижней половине, значит там сейчас день (с 6:00 до 18:00). Благодаря этому помимо точного времени можно иметь наглядное представление о времени суток в выбранной точке мира.