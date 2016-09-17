Юрий Александров: С «Монреалем» у меня лишь пробный контракт, поэтому иллюзий никаких нет

Бывший защитник СКА и «Авангарда» Юрий Александров рассказал о том, как попал в тренировочный лагерь «Монреаля».

«Инициатива была с моей стороны, и смотрели реакцию других команд. «Монреаль» был больше заинтересован во мне, они одними из первых откликнулись и пригласили. Это всего лишь пробный контракт, приглашение в лагерь, поэтому иллюзий никаких нет. Конечно, хотелось бы попасть в основной состав, но пока живу сегодняшним днем. Мысли только о лагере, не более того», - цитирует игрока «Спорт FM».

Напомним, ранее в «Монреаль» перешел другой российский хоккеист - Александр Радулов. Бывший нападающий ЦСКА подписал с «Канадиенс» соглашение на один сезон с окладом 5,75 миллиона долларов.