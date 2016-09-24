Константин Рауш: Мне интересно играть за Россию

Выступающий за «Кельн» немец с российскими корнями Константин Рауш заявил, что готов защищать цвета сборной России.

- Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более двухсот матчей в бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня - особенная. И сыграть за нее был бы очень рад.

- Смотрели матчи сборной России хоть раз за последний год?

- Да. Чемпионат Европы тоже смотрел.



- И как ощущения?

- В составе очень много сильных игроков, но чего-то не хватает для сильной командной игры. Для того, чтобы стать на поле единым целым, отрабатывать друг за друга нужно очень много работать. Я привык в Германии к тому, что здесь все много бегают. Это необходимо, чтобы добиваться прогресса в командной игре. Если бы с этим не было проблем у сборной России на чемпионате Европы, результат был бы лучше.

В нынешнем чемпионате Германии Рауш принял участие в двух их пяти матчей и отметился результативной передачей.