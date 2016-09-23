Игорь Шалимов: «Ницца» играет как «Ростов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» поделился мнением о сопернике.



- Мы привыкаем к такому режиму: «Ростов», ЦСКА, «Ницца» подряд. Вырабатываем режим восстановления в условиях плотного графика. «Краснодар» не первый год играет в Лиге Европы. Через такие игры, как с «Ниццей», мы привыкаем к новому режиму, начинаем восстанавливаться быстрее. И нам важна победа, конечно.



- Как вам «Ницца»?

- Они идут на 1-м месте в чемпионате своем. Играют в 3 центральных защитника. В России таких команд немало: «Ростов», «Крылья Советов».. Мы знаем, как действовать против такой плотной обороны.