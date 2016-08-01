Широков стал советником министра спорта Московской области

Бывший капитан сборной России Роман Широков вступил в должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. Об этом сегодня сообщил министр спорта региона Роман Терюшков на открытии Кубка Романа Широкова в Истре.



«На прошлой неделе было принято решение о том, что Роман Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. Роман Николаевич уже полностью вступил в должность», - цитирует Терюшкова «Чемпионат».

«Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола», - сказал в свою очередь Широков.