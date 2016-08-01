Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисКасаткина1:6, 6:4, 4:6Киз
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Широков стал советником министра спорта Московской области

Ярослав Карамов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший капитан сборной России Роман Широков вступил в должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. Об этом сегодня сообщил министр спорта региона Роман Терюшков на открытии Кубка Романа Широкова в Истре.

«На прошлой неделе было принято решение о том, что Роман Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. Роман Николаевич уже полностью вступил в должность», - цитирует Терюшкова «Чемпионат».

«Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола», - сказал в свою очередь Широков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: Аленичев не говорил мне, что я ленивыйРоман Широков: Аленичев не говорил мне, что я ленивыйЭкс-капитан сборной России Роман Широков был делегатом на конференции РФС от профсоюза футболистов. После нее он дал обширное интервью.Широков не исключил, что будет баллотироваться в президенты РФС через четыре годаЭкс-капитан сборной России Роман Широков заявил, что в будущем может баллотироваться на пост президента РФС.Широков будет делегатом от профсоюза футболистов на конференции РФСБывший капитан сборной России Роман Широков будет делегатом от Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) на конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 24 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор профсоюза Александр Зотов.Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской областиБывший полузащитник сборной России Роман Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.Дмитрий Аленичев: Широков - достаточно ленивый, плюс оборона - это не егоБывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Романом Широковым.Станислав Черчесов: Прощальный матч Широкова? Хорошая идеяГлавный тренер сборной России перед товарищеским матчем против Ганы провел пресс-конференцию для журналистов, во время которой поделился своим мнением относительно последнего матча Романа Широкова в сборной.Парень из соседнего двора. Как Широков сыграл в любительской лигеПарень из соседнего двора. Как Широков сыграл в любительской лигеДля Романа Широкова следующим матчем после игры на Евро с Уэльсом стала встреча с «Иларавто» в любительской лиге на западе Москвы.Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд лиРоман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд лиЭкс-капитан сборной России Роман Широков рассказал корреспонденту Sovsport.ru о своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.Широков сделал дубль в своем первом матче за «Атлантис»Экс-капитан сборной России Роман Широков сделал дубль в своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.Широков дебютировал за «Атлантис» в любительской лигеЭкс полузащитник-капитан сборной России Роман Широков проводит первый матч за «Атлантис» в западной любительской лиге Москвы.Широков стал партнером Сычева по любительскому клубу «Атлантис»Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков заявлен за клуб «Атлантис», который выступает в Западной лиге ЛФЛ Москвы.Широков, Карпин и Радимов приняли участие в съемках программы Михаила Шаца на «Матч ТВ»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказал о съемках в новой передаче на канале «Матч ТВ», название которой пока держится в секрете.Роман Широков: ЦСКА долго не может обыграть «Зенит». Может быть, в этом есть закономерностьБывший капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от центрального матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» - ЦСКА.Карпин и Широков стали экспертами «Матч ТВ»Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о подписании контрактов с новыми экспертами.Станислав Черчесов: Прощальный матч Широкова в сборной? Все обсуждаемоГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил корреспонденту Sovsport.ru, что не исключает участия Романа Широкова в одном из матчей сборной.Виталий Мутко: Семака и Широкова в сборной России не будет, это глупостиКак сообщает «Чемпионат.com», Семак будет назначен исполняющим обязанности главного тренера. Возможно, он будет руководить командой до конца нынешнего года и готовить сборную к ближайшим товарищеским играм. Также сообщается, что консультантом сборной будет назначен Валерий Непомнящий.Понтус Вернблум: Не получится у Траоре, пойду забивать самПонтус Вернблум: Не получится у Траоре, пойду забивать самПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о проблемах в нападении, Широкове и фразе Слуцкого про сборную.Арсен Минасов: В «Спартаке» и ЦСКА испугались ШироковаАрсен Минасов, агент завершившего игровую карьеру полузащитника Романа Широкова, выразил мнение, почему игрок не прижился ни в «Спартаке», ни в ЦСКА.Ари: Измайлов словно никуда не уходилАри: Измайлов словно никуда не уходилНападающий «Краснодара» рассказал о красивом голе в ворота «Томи», о Лиге Европы, ситуации с Мамаевым и возвращении Измайлова.Роман Широков: Со Спаллетти никогда не было конфликтов, он для меня как футбольный отецБывший игрок сборной России Роман Широков рассказал об отношениях с итальянским тренером Лучано Спаллетти, с которым с 2010-го по 2013-й годы работал в «Зените».

Роман Широков
Роман Широковвсе новости

Cпецпредложение