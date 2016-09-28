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Ролан Гусев: Слова Семшова? А когда бронзовый призер РФПЛ выигрывал Кубок УЕФА – тоже низкий уровень чемпионата?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывание Игоря Семшова о том, что в поражении от «Тоттенхэма» виноваты не игроки армейцев, а уровень чемпионата России.

– Честно говоря, не знаю, – говорит Гусев. – Почему мы постоянно себя принижаем, говоря об уровне РФПЛ? Не понимаю, зачем? Раньше, когда бронзовый призер национального первенства выигрывал Кубок УЕФА, уровень РФПЛ был сильным, а сейчас, получается, когда нет результата, сразу стал слабым. Не знаю, сложно сказать, почему так.

«Тоттенхэм» действительно хорош, посмотрите как он выступает в чемпионате Англии. ЦСКА ведь играл на одном уровне с «Манчестер Сити» и что? Теперь уровень РФПЛ слабый? А играли ведь те же игроки. Да, ушел Муса, но я считаю, что если бы вчера в составе ЦСКА играл нападающий уровня Вагнера Лава, Думбия или того же Мусы, то нашей команде было бы по силам выиграть. Остальные линии в ЦСКА прилично укомплектованы. Нужен был именно форвард, – отметил Гусев.

Полное интервью с Гусевым вы можете прочитать ЗДЕСЬ

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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