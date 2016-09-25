Игорь Шалимов: Подберезкин выйдет в основе, Измайлов – на 30 минут
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» рассказал о состоянии своих подопечных.
– В группе тренируется Измайлов и Подберезкин. Ждем Перейру, Вандерсона и Мамаева. Пока они помочь нам не могут. Это серьезные потери для нас. Надеюсь, они вернутся как можно скорее. Подберезкин завтра появится в основе. Марат выйдет на 20-30 минут, – сказал специалист.
Матч
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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