Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисКасаткина1:6, 6:4, 4:6Киз
ФутболРостов (мол)0 : 4ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Игорь Шалимов: Подберезкин выйдет в основе, Измайлов – на 30 минут

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» рассказал о состоянии своих подопечных.

– В группе тренируется Измайлов и Подберезкин. Ждем Перейру, Вандерсона и Мамаева. Пока они помочь нам не могут. Это серьезные потери для нас. Надеюсь, они вернутся как можно скорее. Подберезкин завтра появится в основе. Марат выйдет на 20-30 минут, – сказал специалист.

Матч

Краснодар - Ницца

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Хотим сыграть с «Ниццей» с позиции силыГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ниццей» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.Защитник «Краснодара» Налдо: «Нам нужно закрыть Балотелли»Бразильский защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Ниццей».Игорь Шалимов: «Ницца» играет как «Ростов»Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» поделился мнением о сопернике.Юрий Вернидуб: Чего лукавить, страшно выходить на «Олд Траффорд»Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 29 сентября.«Зенит» – АЗ. Жирков и Новосельцев не тренируются с командойСанкт-Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги Европы против АЗ из Алкмара.Жоаозиньо: Был бы рад получить приглашение в сборную России, это стало бы для меня огромной честьюПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который недавно получил паспорт РФ, рассказал о своих планах на будущее, а также оценил работу Игоря Шалимова в качестве главного тренера «быков» после ухода Олега Кононова.Виталий Калешин: Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарноЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин вспомнил о встрече с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли на игре Лиги чемпионов 2009 года между миланским «Интером» и казанским «Рубином.Балотелли готов сыграть против «Краснодара»Тренерский штаб «Ниццы» определился со списком футболистов, которые отправятся на игру с «Краснодаром» 29 сентября.Ибрагимович пропустит матч Лиги Европы с «Зарей»Нападающий Златан Ибрагимович не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».Виталий Калешин: При Шалимове требования в «Краснодаре» стали гораздо жестчеЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил вклад исполняющего обязанности главного тренера Игоря Шалимова в последние успехи команды.УЕФА: Арест финансовых средств «Спартака» не связан с нарушением правил и не является санкциейПресс-служба УЕФА сообщила, что арест финансовых средств московского «Спартака» не связан с нарушением правил этой организации и не является санкцией к клубу.Чего ждем от российских клубов в Европе?Чего ждем от российских клубов в Европе?ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» ждут важные матчи в еврокубках. Soccer.ru делает прогнозы и рассказывает о состоянии коллективов«Зенит» - АЗ. Матч обслужит бригада Хавьера ЭстрадыГлавным арбитром на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и АЗ назначен судья из Испании Хавьер Эстрада.Безбородов обслужит матч Лиги Европы «Сент-Этьен» - «Андерлехт», Еськов - «Цюрих» - «Османлыспор»Российский арбитр Владислав Безбородов назначен на матч группы С Лиги Европы между французским «Сент-Этьеном» и бельгийским «Андерлехтом».Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».Аксель Витсель: Мы заслуживали победы в матче с «Анжи», но нам не повезлоПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия Орлова«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о недоработках «Зенита» в матче с «Анжи» и вариантах атаки, которые могут запутать АЗ в Лиге Европы.Мэр Ниццы подарил папе Римскому футболку с автографом БалотеллиМэр Ниццы Кристиан Эстрози подарил папе Римскому Франциску футболку с автографом нападающего сборной Италии Марио Балотелли.Понтус Вернблум: Должны были забивать второй и побеждатьПолузащитник ЦСКА прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром».Александр Бубнов: «Анжи» не слабее «Маккаби», который «Зенит» победил с трудомБывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом».

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Вячеслав Подберёзкин
Вячеслав Подберёзкинвсе новости
Марат Измайлов
Марат Измайловвсе новости
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение