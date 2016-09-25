Защитник «Краснодара» Налдо: «Нам нужно закрыть Балотелли»
Бразильский защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Ниццей».
- Завтра будет тяжелая игра. Марио Балотелли качественный игрок, и нам важно его закрыть.
- Кого еще можете отметить в «Ницце»?
- Игру в «Ницце» делает вся команда. Не могу отметить отдельного игрока.
- Как проходит ваша адаптация в команде?
- Тяжело адаптироваться к чужой культуре, но парни мне помогают. Особенно если говорить об Ари, Вандерсоне.
Матч
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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