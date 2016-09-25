Игорь Шалимов: Хотим сыграть с «Ниццей» с позиции силы

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ниццей» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.



– На уровне Лиги Европы нет смысла говорить о настрое. Парням важно знать, что нужно делать с соперником. Настроятся они сами, зная о важности поединка. Им нужно донести, что делать на поле, чтобы добиться успеха.



– Поле стадиона «Кубань» ужасного качества.

– Поле было не лучшего качестве уже в игре с «Ростовом», но мы добились победы. Сейчас осталось потерпеть всего 2 игры - потом мы переедем на новый стадион.



– «Краснодар» уходит от своего стиля в последних матчах.

– У нас есть стиль. Мы много играли дальними передачами - от этого нужно уходить. Все крутые команды играют низом, быстро выходят в атаку. Команда должна меняться, перестраиваться в зависимости от соперника. С «Ниццей» мы хотим сыграть в атакующий футбол, заставить их обороняться. Но важно не забыть об обороне, потому что французы опасны в контратаке, – сказал специалист.