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Равшан Ирматов обслужит матч Россия – Коста-Рика

Ярослав Карамов
Источник:  РФСКомментарии

Стали известны арбитры, которые будут работать на товарищеском  матче между Россией и Коста-Рикой.

Как сообщает официальный сайт РФС, встречу обслужит бригада судей из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым. Помогать ему будут Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов.

Встреча состоится 9 октября в Краснодаре.

Напомним, Ирматов - пятикратный лучший арбитр года в Азии. В 2013 году он вошел в десятку лучших арбитров мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. 

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