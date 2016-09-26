Сергей «Kefir» Никифоров: «Клубы правильно делают, что подписывают таких людей, как я»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» вчера объявил о подписании контракта с игроком по FIFA Сергеем «Kefir» Никифоровым. Сергей в интервью «Чемпионат» поделился впечатлениями после перехода.



— Что даст вам и «Спартаку» это сотрудничество?

— В отличие от многих других киберфутболистов со всего мира, у меня есть огромная фанатская аудитория, которая будет переживать за мои результаты. Это история не на 1-2 дня, когда объявили о подписании игрока, об этом написали СМИ, и вскоре все забыли. При помощи меня клуб сможет найти дополнительную аудиторию, расширить фанатскую базу.Могу проводить мероприятия, связанные с игрой FIFA и клубом, участвовать в других активностях — в общем, приложу все усилия для популяризации «Спартака». В этом и состоит моё преимущество перед другими игроками в FIFA, которых уже подписали профессиональные команды. Для меня сотрудничество со «Спартаком» — это, безусловно, шаг вперёд. Очень интересно поработать с клубом, за который болеешь с детства. Может, благодаря этому соглашению я смогу лучше узнать изнутри профессиональный футбол.



— Как думаете, зачем профессиональные футбольные клубы идут в киберспорт, заключают контракты с киберспортсменами?

— Если бы мне лет 5-6 назад сказали, что в 2016 году футбольные клубы начнут подписывать киберспортсменов, я бы рассмеялся. Но время идёт, в последнее время компьютерные игры становятся всё популярнее. Есть активная аудитория, которая в них играет, и с ней можно работать. Считаю, что за этим будущее. Клубы правильно делают, что подписывают таких людей, как я. Популяризировать клуб можно и нужно в том числе и таким способом.



Сергей — профессиональный российский киберспортсмен, игрок в FIFA, двукратный чемпион России (2012, 2015), обладатель Суперкубка России по версии РФПЛ (2012). В 2012 и 2015 годах принимал участие в чемпионатах мира. Был капитаном сборной России на чемпионате Европы (2013). С ноября 2013 года ведёт популярный канал в YouTube, на который подписаны 600 000 пользователей.