Елена Исинбаева объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

- Я для себя приняла ответственное решение возглавить ВФЛА и вернуть нашей федерации членство в международной федерации (IAAF). Конечно, нужна ваша поддержка, мы должны действовать сообща, и я уверена, что общими усилиями мы добьемся справедливости и сделаем так, чтобы спорт был вне политики. Я уже имею план по восстановлению нашей федерации в IAAF, легко не будет, - цитирует Исинбаеву ТАСС.

Так же стало известно, что федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинет двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву в кандидаты на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что кандидаты на пост президента ВФЛА не могут быть самовыдвиженцами, их должны выдвинуть региональные федерации. 9 декабря состоится отчетно-выборная конференция ВФЛА.

Добавим, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК.