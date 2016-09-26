Ролан Гусев: Фернандес грамотнее Смольникова с точки зрения атакующих действий

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев сравнил защитника армейцев Марио Фернандеса и футболиста «Зенита» Игоря Смольникова, отдав предпочтение бразильцу.



– Как думаете Марио Фернандес усилит сборную России? Или у нас в стране хватает своих?

– Безусловно, он усилит нашу команду. Марио – лучший защитник атакующего плана в чемпионате России. Мне кажется, многие европейские клубы хотели бы иметь в своем составе такого футболиста.



– Будь вы тренером сборной, кого поставили бы в основу: Игоря Смольникова или Марио Фернандеса?

– Сложно сказать, ведь мне нравятся оба этих игрока. Лично мне кажется, что Фернандес, все-таки, грамотнее Игоря именно с точки зрения атаки.



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