Защитник «Крыльев Советов» Родич оправился от травмы глаза

Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России с «Анжи».

Сегодня утром они провели занятие на искусственном поле клубной базы. В общей группе занимался защитник Милан Родич, вернувшийся в Самару из Белграда, где игрок проходил курс лечения от травмы глаза.

Матч «Крылья Советов» - «Анжи» состоится в Самаре 1 октября.

Напомним, волжане в восьми турах набрали всего три очка и замыкают турнирную таблицу РФПЛ.