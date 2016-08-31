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«Валенсия» практически договорилась с Пранделли

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли близок к подписанию контракта с «Валенсией».

Как сообщает Marca, на днях спортивный директор испанского клуба Хесус Гарсия провел переговоры со специалистом. Отмечается, что наставник потребовал довольно высокую зарплату, однако, для руководства клуба это не является проблемой.

Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера «летучих мышей» вошли следующие специалисты: Андре Виллаш-Боаш, Роберто Манчини, Хоакин Капаррос, Рубен Бараха и Марселино Гарсия Тораль. 

20 сентября Пако Айестаран был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне. На данный момент «Валенсия» занимает 16-ю строчку в таблице Примеры, имея в своем активе 6 баллов.



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