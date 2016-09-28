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ЦСКА – «Тоттенхэм». Траоре выиграл всего 11% верховых единоборств

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА дома уступил английскому «Тоттенхэму» – 0:1.

По данным InStat, англичане больше владели мячом – 66% времени против 34%, нанесли больше ударов по воротам – 20 (2 в створ) против 8 (2), сделали больше передач – 723 (точность – 87%) против 380 (75%), выиграли больше единоборств – 87 против 83, совершили больше обводок – 36 (удачные – 58%) против 15 (33%).

Самым бьющим игроком матча стал Сон – 7 ударов (1 в створ). Наибольшее количество передач сделали Дэвис и Эриксен – по 91. В единоборства чаще всех вступал Вернблум – 32 (выигранные – 72%). Интересно, что Траоре выиграл только 27% дуэлей, и только 11% (1 из 9) – на «втором этаже». А лучшим в дриблинге стал Н`Куду – 8 обводок (5 удачных).

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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