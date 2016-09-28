ЦСКА – «Тоттенхэм». Траоре выиграл всего 11% верховых единоборств

Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА дома уступил английскому «Тоттенхэму» – 0:1.

По данным InStat, англичане больше владели мячом – 66% времени против 34%, нанесли больше ударов по воротам – 20 (2 в створ) против 8 (2), сделали больше передач – 723 (точность – 87%) против 380 (75%), выиграли больше единоборств – 87 против 83, совершили больше обводок – 36 (удачные – 58%) против 15 (33%).

Самым бьющим игроком матча стал Сон – 7 ударов (1 в створ). Наибольшее количество передач сделали Дэвис и Эриксен – по 91. В единоборства чаще всех вступал Вернблум – 32 (выигранные – 72%). Интересно, что Траоре выиграл только 27% дуэлей, и только 11% (1 из 9) – на «втором этаже». А лучшим в дриблинге стал Н`Куду – 8 обводок (5 удачных).