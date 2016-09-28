Валерий Масалитин: «Тоттенхэм» обыграл ЦСКА полурезервным составом, это говорит о силе нашего чемпионата
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«ЦСКА не угадал с тактикой, армейцы хотели сыграть от обороны и на контратаках, но оборона в данном случае была не лучшим качеством для ЦСКА. Вот армейцы и отдали инициативу в центре и на флангах. Минут 30-35 еще играли на равных, а потом «Тоттенхэм» завладел инициативой, и гол был делом времени. Если бы ЦСКА играл в свой футбол, а не оборонялся всеми силами, то результат был бы другой, на один гол бы точно наиграли. И это говорит о нашем чемпионате и силе чемпиона, что люди полурезервным составом обыгрывают», - цитирует Масалитина «Р-Спорт».
В следующем туре команда Леонида Слуцкого 18 октября примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет на выезде с «Байером».
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция