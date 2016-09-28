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Валерий Масалитин: «Тоттенхэм» обыграл ЦСКА полурезервным составом, это говорит о силе нашего чемпионата

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ЦСКА не угадал с тактикой, армейцы хотели сыграть от обороны и на контратаках, но оборона в данном случае была не лучшим качеством для ЦСКА. Вот армейцы и отдали инициативу в центре и на флангах. Минут 30-35 еще играли на равных, а потом «Тоттенхэм» завладел инициативой, и гол был делом времени. Если бы ЦСКА играл в свой футбол, а не оборонялся всеми силами, то результат был бы другой, на один гол бы точно наиграли. И это говорит о нашем чемпионате и силе чемпиона, что люди полурезервным составом обыгрывают», - цитирует Масалитина «Р-Спорт».

В следующем туре команда Леонида Слуцкого 18 октября примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет на выезде с «Байером». 

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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