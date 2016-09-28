Валерий Масалитин: «Тоттенхэм» обыграл ЦСКА полурезервным составом, это говорит о силе нашего чемпионата

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ЦСКА не угадал с тактикой, армейцы хотели сыграть от обороны и на контратаках, но оборона в данном случае была не лучшим качеством для ЦСКА. Вот армейцы и отдали инициативу в центре и на флангах. Минут 30-35 еще играли на равных, а потом «Тоттенхэм» завладел инициативой, и гол был делом времени. Если бы ЦСКА играл в свой футбол, а не оборонялся всеми силами, то результат был бы другой, на один гол бы точно наиграли. И это говорит о нашем чемпионате и силе чемпиона, что люди полурезервным составом обыгрывают», - цитирует Масалитина «Р-Спорт».

В следующем туре команда Леонида Слуцкого 18 октября примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет на выезде с «Байером».