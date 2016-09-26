Восемь тренеров АПЛ подозреваются в получении взяток

Бывшие и действующие тренеры, имеющие опыт работы в английской Премьер-лиге, подозреваются в получении взяток. По данным The Telegraph в этом обвиняются восемь специалистов.

Журналисты издания провели собственное расследование и получили доказательства того, что проблемы коррупции до сих пор остаются одной из проблем английского футбола. В ходе встреч с агентами журналистам удалось на скрытую камеру записать признания в том, как они давали взятки тренерам клубов АПЛ. Издание согласилось передать все полученные в ходе расследования материалы в Футбольную ассоциацию Англии и в полицию.

Напомним, что ранее на взятке был пойман главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс.