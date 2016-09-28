«Боруссия» М – «Барселона». Начало текстовой трансляции – 21.45 мск
Сегодня в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха примет на домашней арене «Барселону».
Встреча между командами состоится на стадионе «Боруссия-Парк» и стартует в 21.45 мск.
Отметим, что ворота каталонской команды в этой игре, скорее всего, будет защищать голкипер Марк-Андре Тер Штеген, который является воспитанником немецкого клуба.
Матч
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
28 сентября 21:45, Боруссия-Парк, Текстовая трансляция
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