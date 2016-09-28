«Боруссия» М – «Барселона». Начало текстовой трансляции – 21.45 мск

читайте также

Валерий Масалитин: «Тоттенхэм» обыграл ЦСКА полурезервным составом, это говорит о силе нашего чемпионата Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» – ПСВ: гостей поддержат 53 болельщика ПСВ не останется без поддержки во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

Ролан Гусев: С Мусой ЦСКА мог бы обыграть «Тоттенхэм» Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев проанализировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ролан Гусев: Слова Семшова? А когда бронзовый призер РФПЛ выигрывал Кубок УЕФА – тоже низкий уровень чемпионата? Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывание Игоря Семшова о том, что в поражении от «Тоттенхэма» виноваты не игроки армейцев, а уровень чемпионата России.

Владимир Пономарев: В матче с «Тоттенхэмом» ЦСКА нужно было действовать наглее Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» сыграет с ПСВ сине-желтой форме Как сообщает официальный Twitter ПСВ, голландский клуб выйдет на матч с «Ростовом» в зелено-белой форме.

Равиль Сабитов: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Тоттенхэмом» Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сергей Андреев: ПСВ будет посильнее «Аякса» – он является чемпионом страны, но это все-таки не «Бавария» Бывший нападающий сборной СССР, СКА и «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился мнением о предстоящей игре «Ростова» с ПСВ во 2-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Уго Льорис: Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис прокомментировал победу над ЦСКА (1:0)) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пьер-Эмерик Обамеянг: Гол в ворота «Реала» посвящаю своему покойному деду Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что гол, забитый в ворота мадридского «Реала» он посвящает своему умершему деду.

Как завершится матч «Ростов» – ПСВ (Опрос) Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на домашней арене сыграет с ПСВ.

«Ростов» – ПСВ. Начало текстовой трансляции – 21.45 мск Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на домашней арене сыграет с ПСВ.

Игорь Семшов: В поражении ЦСКА от «Тоттенхэма» виноваты не игроки, а уровень чемпионата России Эксперт телеканал «Матч ТВ» Игорь Семшов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1).

Андре Шюррле: Если в матче с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подвел итоги матча с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как завершится матч «Атлетико» – «Бавария» (Опрос) Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».

«Атлетико» – «Бавария». Начало текстовой трансляции – 21.45 мск Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».

Разная тяга. Евгений Дзичковский о поражении ЦСКА Обозреватель Sovsport.ru - о закономерности поражения ЦСКА от «Тоттенхэма».

Карло Анчелотти: Уверен, матч с мадридским «Атлетико» получится что надо Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.