Финал Game Show Open пройдет на выставке «ИгроМир-2016»

Финал пятого сезона Game Show Open пройдет с 29 сентября по 2 октября в Москве на выставке «ИгроМир-2016».



Решающие матчи по Hearthstone между moarmoar, HitOSina, Noe и MissPunk состоятся 29-30 сентября. В следующие два дня проведения выставки можно будет наблюдать за финальными встречами пятого сезона лиги GSO между командами NL5.R, CC, TS, EF по Dota 2.



Соревнования пройдут в формате Double Elimination в киберспортивной зоне GameShow в «Крокус Экспо» и будут доступны для всех посетителей выставки «ИгроМир» в четвертом зале на стенде B-11. Трансляции игр запланированы на Twitch-каналах по DOTA2 и HS. Общий призовой фонд турнира составит 650 000 рублей.