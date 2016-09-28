Виталий Мутко: ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» смотрелся очень достойно

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру московского ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

- Я бы не сказал, что «Тоттенхэм» наголову превосходит ЦСКА. Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что футболисты московского ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.