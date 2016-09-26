Владислав Третьяк: Надеемся, Знарок подготовит команду к Олимпиаде, которая добьется успеха

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что сборная России под руководством Олега Знарка выиграет медали на ОИ-2018.



«Всегда после поражений есть критические высказывания. Но Знарок не один, у него целый каскад тренеров, которые возглавляют клубы КХЛ, они принимают решение совместно. Контракт у него до Олимпиады, мы ему дали возможность работать в СКА по его просьбе. Надеемся, что на Олимпиаде сыграет большую роль и подготовит команду, которая добьется успеха.



На Кубке мира посмотрели, что нужно доработать, где у нас слабые и сильные места. У нас все-таки молодая команда, подготовка идет к Олимпиаде. Через победы и поражения можно идти вперед, конечно, хотели играть в финале. Все старались, болельщики видели, что ребята отдавались, старались и под шайбу ложились, равнодушных не было, но не всегда получается. Что сказать и об американцах с финнами, но по одному турниру нельзя делать выводы», – цитирует Третьяка агентство «Р-Спорт».

Напомним, национальная команда под руководством Знарка дошла до полуфинала Кубка мира, уступив на этой стадии команде Канады (2:5).

Зимние олимпийские игры-2018 года пройдут в городе Пхёнчхан (Республика Корея) с 9 по 25 февраля.



