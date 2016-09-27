СКА – «Куньлунь». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и китайский «Куньлунь».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 14 матчей в активе армейского клуба было 32 очка. Он находился среди лидеров турнирной таблицы Западной конференции. У «Куньлуня» после 10 игр было 12 очков. Он шел среди аутсайдеров Восточной конференции.