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СКА – «Куньлунь». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и китайский «Куньлунь».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 14 матчей в активе армейского клуба было 32 очка. Он находился среди лидеров турнирной таблицы Западной конференции. У «Куньлуня» после 10 игр было 12 очков. Он шел среди аутсайдеров Восточной конференции.

Матч

СКА - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

29 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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