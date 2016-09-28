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«Ростов» забил два автогола и был разгромлен ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Юношеская команда «Ростова» (U19) крупно уступила сверстникам из голландского ПСВ (0:6) в Юношеской лиге УЕФА.

Матч прошел сегодня в городе Батайск Ростовской области.

Гости уже в дебюте встречи сняли все вопросы о победителе: на 22-й минуте счет был 3:0 в их пользу. Дубль сделал Риго, еще один мяч забил Денеелс.

В оставшееся время мяч еще три раза побывал в воротах ростовчан. Отметим, что авторами двух из них стали игроки хозяев поля - Сухомлинов и Свиридов, у голландцев отличился Скамакка.

Основные составы клубов сыграют сегодня вечером в Ростове во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч

Ростов (мол) - ПСВ (мол) - 0:6 (0:4)

Голы

Риго 7 (0:1). Риго 11 (0:2 - пен.). Дэнилс 22 (0:3). Сухомлинов 30 (0:4 - автогол). Скамакка 49 (0:5). Свиридов 60 (0:6 - автогол).

Судья:

Лаша Силагава (Грузия)

Место и дата

28 сентября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Голосование: Как завершится матч «Ростов» – ПСВ?

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