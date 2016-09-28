«Ростов» забил два автогола и был разгромлен ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда «Ростова» (U19) крупно уступила сверстникам из голландского ПСВ (0:6) в Юношеской лиге УЕФА.

Матч прошел сегодня в городе Батайск Ростовской области.

Гости уже в дебюте встречи сняли все вопросы о победителе: на 22-й минуте счет был 3:0 в их пользу. Дубль сделал Риго, еще один мяч забил Денеелс.

В оставшееся время мяч еще три раза побывал в воротах ростовчан. Отметим, что авторами двух из них стали игроки хозяев поля - Сухомлинов и Свиридов, у голландцев отличился Скамакка.

Основные составы клубов сыграют сегодня вечером в Ростове во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.