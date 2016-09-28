«Зенит» - «Алкмар». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск
В четверг в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Алкмар» из Голландии.
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 22:05 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в матчах первого тура «Зенит» на выезде обыграл «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а «Алкмар» дома сыграл вничью с «Дандолком» (1:1).
Матч
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция
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