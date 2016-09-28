«Зенит» - «Алкмар». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск

В четверг в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Алкмар» из Голландии.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 22:05 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в матчах первого тура «Зенит» на выезде обыграл «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а «Алкмар» дома сыграл вничью с «Дандолком» (1:1).