«Краснодар» - «Ницца». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

В четверг в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и французская «Ницца».

Их матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Кубань» и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в матчах первого тура «Краснодар» на выезде обыграл «Зальцбург» (1:0), а «Ницца» дома уступила «Шальке» (0:1).