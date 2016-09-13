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Михаил Гершкович: С Бердыевым говорил Гаджиев. И он заверил, что тот согласен поставить свою подпись

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Глава Объединения отечественных тренеров России Михаил Гершкович - об итогах заседания КДК РФС.

– Рассказал почему все это произошло. В том документе есть подписи наших тренеров. Собрать подлинные подписи, естественно, было невозможно, поэтому мы использовали ксерокопии с разрешения всех тренеров. До Бердыева я дозвониться не смог, поэтому с ним разговаривал Гаджи Гаджиев. Он сказал, что Бердыев дал согласие на подпись документа. Решение будет принято на следующем КДК, которое состоится пятого числа. На него буду вызваны все тренер, чьи подписи есть в документе. Сам с Бердыевым пока не говорил, – сказал Гершкович.

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