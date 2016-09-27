КДК оштрафовал Карреру и Гончаренко

Главные тренеры «Спартака» и «Уфы» Массимо Каррера и Виктор Гончаренко будут оштрафованы на 30 и 20 тыс. рублей соответственно за то, что покидали пределы технической зоны. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

- В матче «Спартак» - «Уфа» болельщики хозяев использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны. Каррера оштрафован на 30 тыс. рублей, а Гончаренко – на 20 тыс. рублей, - цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что в матче 8-го тура «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1 и потерпел первое поражение в чемпионате.