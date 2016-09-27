Артур Григорьянц: Решение по делу Гершковича отложено ровно на неделю. Будем вызывать всех подписантов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц – об итогах заседания комитета, на котором рассматривалось дело о якобы имевшей место подделке подписей в письме Объединения отечественных тренеров к РФС.

Напомним, в нем глава объединения Михаил Гершкович от лица российских тренеров заявил о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает уставы УЕФА и ФИФА. Позже один из подписантов документа вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не подписывал это письмо. А главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, подпись которого также есть в документе, сообщил, что Бердыев не читал текст письма, отправленного в офис РФС. Но был согласен с его главными пунктами.

- Мы изучили в СМИ высказывания участников инцидента, - говорит Григорьянц. – Сегодня Гершкович сказал, что все подписи были согласованы с теми, кто подписывал документ. Михаил Данилович в письменном ходатайстве попросил вызвать на заседание его коллег - Юрия Семина, Олега Романцева, Бориса Игнатьева, Андрея Кобелева, Гаджи Гаджиева, Георгия Ярцева и Вагиза Хидиятуллина. В общем, всех тех, чьи подписи были под письмо в РФС. Кроме Бердыева.Мы удовлетворили это ходатайство, чтобы разобраться во всех обстоятельствах дела, и решили вызвать абсолютно всех подписантов. В том числе и Бердыева. Рассмотрение дела отложено ровно на неделю – до 5 октября.