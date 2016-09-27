Владислав Третьяк: На Кубке мира посмотрели, где у нас слабые и сильные места

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о работе Олега Знарка в сборной России.

- Знарок не один, у него целый каскад тренеров, которые возглавляют клубы КХЛ, они принимают решение совместно. Контракт у него до Олимпиады, мы ему дали возможность работать в СКА по его просьбе. Надеемся, что на Олимпиаде сыграет большую роль и подготовит команду, которая добьётся успеха. На Кубке мира посмотрели, что нужно доработать, где у нас слабые и сильные места. У нас всё-таки молодая команда, подготовка идёт к Олимпиаде. Через победы и поражения можно идти вперёд, конечно, хотели играть в финале. Все старались, болельщики видели, что ребята отдавались, старались и под шайбу ложились, равнодушных не было, но не всегда получается. Что сказать и об американцах с финнами, но по одному турниру нельзя делать выводы, - цитирует Третьяка «Чемпионат».

Напомним, что сборная России в полуфинале Кубка мира уступила канадцам со счетом 3:5.