Борис Михайлов: Сорокин один из сильнейших вратарей КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил старт ЦСКА в сезоне Континентальной хоккейной лиге.

- Как оцените старт ЦСКА в сезоне?

- Мне нравится старт ЦСКА. Сейчас появляются новые лидеры. Это хорошо. Команда в каждой игре ориентирована только на победу. Это здорово.

- Как, на Ваш взгляд, вписались в команду новички клуба: Хэллоуэй, Попов, Скот?

- В начале сезона им было тяжеловато, сейчас они приходят в норму. Оду игру сыграют получше, другую похуже. Ничего страшного.

- Кого-то из новичков можете отметить?

- Мне нравятся новички, которые попали в команду. Не все, но нравятся.

- С чем связан тот факт, потери лидеров в межсезонье не сказались на игре ЦСКА?

- Хороший подбор игроков. Менеджер команды хорошо сработал.

- Илья Сорокин уже третью игру в сезоне провел «на ноль»…

- Здорово, молодец. Он один из сильнейших вратарей КХЛ.