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Борис Михайлов: Сорокин один из сильнейших вратарей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил старт ЦСКА в сезоне Континентальной хоккейной лиге.

- Как оцените старт ЦСКА в сезоне?
- Мне нравится старт ЦСКА. Сейчас появляются новые лидеры. Это хорошо. Команда в каждой игре ориентирована только на победу. Это здорово.

- Как, на Ваш взгляд, вписались в команду новички клуба: Хэллоуэй, Попов, Скот?
- В начале сезона им было тяжеловато, сейчас  они приходят в норму. Оду игру сыграют получше, другую похуже. Ничего страшного.

- Кого-то из новичков можете отметить?
- Мне нравятся новички, которые попали в команду. Не все, но нравятся.

-  С чем связан тот факт, потери лидеров в межсезонье не сказались на игре ЦСКА?
- Хороший подбор игроков. Менеджер команды хорошо сработал.

- Илья Сорокин уже третью игру в сезоне провел «на ноль»…
- Здорово, молодец. Он один из сильнейших вратарей КХЛ.

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