Борис Михайлов: Дайте Ничушкину время, и он покажет себя
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал появление в команде нападающего Валерия Ничушкина.
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Кто из нынешнего состава армейцев мог бы заменить Александра Радулова как
лидера команды?
- Радулова никто не может заменить. А лидером может стать игрок, который выйдет на первый план. В ЦСКА много таких хоккеистов, но я бы не хотел сейчас называть фамилии.
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Как оцениваете переход Валерия Ничушкина в ЦСКА?
- Пока рано о нем что-то говорить. Это хорошее приобретение. И я думаю, что с каждой игрой он будет прибавлять и прибавлять.
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Как много времени ему будет нужно на
адаптацию?
- Он борется за каждый сантиметр, поэтому его и взяли. Дайте время, и он покажет себя. Мы надеемся на это.
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