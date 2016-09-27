Борис Михайлов: Дайте Ничушкину время, и он покажет себя

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал появление в команде нападающего Валерия Ничушкина.

- Кто из нынешнего состава армейцев мог бы заменить Александра Радулова как лидера команды?

- Радулова никто не может заменить. А лидером может стать игрок, который выйдет на первый план. В ЦСКА много таких хоккеистов, но я бы не хотел сейчас называть фамилии.

- Как оцениваете переход Валерия Ничушкина в ЦСКА?

- Пока рано о нем что-то говорить. Это хорошее приобретение. И я думаю, что с каждой игрой он будет прибавлять и прибавлять.

- Как много времени ему будет нужно на адаптацию?

- Он борется за каждый сантиметр, поэтому его и взяли. Дайте время, и он покажет себя. Мы надеемся на это.