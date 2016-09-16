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Вячеслав Колосков: Последние два года тема расизма в России никак не звучит

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что тема расизма актуально в российском футболе.

- Трудно сделать какой-то вывод. Я же не Джанни Инфантино Только он может объяснить, почему решил это сделать.

Была группа, я слышал неоднократно выступления на совещаниях Яя Туре. Он, кстати, говорил всегда по делу. Но почему ее расформировали? Мне непонятно.

Чемпионат мира в России здесь ни при чем. Он состоится только через два года.

Думаю, у нас в последние два года тема расизма вообще никак не звучит. Были, конечно, отдельные случаи с Халком. Но эта тема стала неактуальна. Другое дело, что и забывать про нее тоже нельзя. Нужно держать руку на пульсе, - рассказал Колосков.

Напомним, недавно ФИФА объявила о расформировании рабочей группы по борьбе с расизмом. Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выступил с критикой этого решения.


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