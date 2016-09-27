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«Спартак» по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 140 тысяч рублей, «Локомотив» - 230 тысяч рублей

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня состоялось заседание КДК РФС по итогам 8-го тура РФПЛ и матчам 1/16 финала Кубка России.

8-й тур РФПЛ

ЦСКА – «Краснодар».

ЦСКА: за использование пиротехники на 100 тысяч рублей.

«Ростов» - «Локомотив»

«Ростов»»: за скандирование оскорбительных выражений – 20 тысяч рублей

«Локо»: за скандирование оскорбительных выражений – 50 тысяч рублей, использование пиротехники – 30 тысяч рублей, выход Семина за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.

«Арсенал» – «Терек»

Руководитель по безопасности «Терека» Руслан Адамов за оскорбление делегата матча – два матча дисквалификации.

«Спартак» – «Уфа»

«Спартак»: Использование пиротехники – 100 тысяч рублей, за выход Карреры за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.

«Уфа»: за выход Гончаренко за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.

Кубок России, 1/16 финала

СКА -  «Спартак»

«Спартак»: за использование пиротехники – 20 тысяч рублей

«Челябинск» – «Урал»

«Урал»: За использование и бросание пиротехники -  40 тысяч рублей.

«Волга» - «Амкар»

«Амкар»: отсутствие своего представителя на предматчевом совещании - 10 тысяч рублей.

«Факел» - «Терек»

«Терек»: за выход Рахимова за пределы технической зоны - 3 тысячи рублей. Представитель гродненского клуба не подписал протокол об окончании матча - 10 тысяч рублей.

«Химки» – «Локомотив»

«Локо»: использование и бросание пиротехники – 120 тысяч рублей, скандирование оскорблений – 10 тысяч рублей.

«Чита» - «Рубин»

«Рубин»: за нарушение регламента - разминки в неоговоренном месте и без манишек – 5 тысяч рублей

«Тамбов» - «Зенит»

«Зенит»: Использование пиротехники – 60 тысяч рублей

«Энергомаш» – «Уфа«

«Уфы»: за неподобающее поведение игроков «Уфы» (шесть желтых карточек) – 100 тысяч рублей

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