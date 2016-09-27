«Спартак» по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 140 тысяч рублей, «Локомотив» - 230 тысяч рублей
Сегодня состоялось заседание КДК РФС по итогам 8-го тура РФПЛ и матчам 1/16 финала Кубка России.
8-й тур РФПЛ
ЦСКА – «Краснодар».
ЦСКА: за использование пиротехники на 100 тысяч рублей.
«Ростов» - «Локомотив»
«Ростов»»: за скандирование оскорбительных выражений – 20 тысяч рублей
«Локо»: за скандирование оскорбительных выражений – 50 тысяч рублей, использование пиротехники – 30 тысяч рублей, выход Семина за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.
«Арсенал» – «Терек»
Руководитель по безопасности «Терека» Руслан Адамов за оскорбление делегата матча – два матча дисквалификации.
«Спартак» – «Уфа»
«Спартак»: Использование пиротехники – 100 тысяч рублей, за выход Карреры за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.
«Уфа»: за выход Гончаренко за пределы технической зоны – 20 тысяч рублей.
Кубок России, 1/16 финала
СКА - «Спартак»
«Спартак»: за использование пиротехники – 20 тысяч рублей
«Челябинск» – «Урал»
«Урал»: За использование и бросание пиротехники - 40 тысяч рублей.
«Волга» - «Амкар»
«Амкар»: отсутствие своего представителя на предматчевом совещании - 10 тысяч рублей.
«Факел» - «Терек»
«Терек»: за выход Рахимова за пределы технической зоны - 3 тысячи рублей. Представитель гродненского клуба не подписал протокол об окончании матча - 10 тысяч рублей.
«Химки» – «Локомотив»
«Локо»: использование и бросание пиротехники – 120 тысяч рублей, скандирование оскорблений – 10 тысяч рублей.
«Чита» - «Рубин»
«Рубин»: за нарушение регламента - разминки в неоговоренном месте и без манишек – 5 тысяч рублей
«Тамбов» - «Зенит»
«Зенит»: Использование пиротехники – 60 тысяч рублей
«Энергомаш» – «Уфа«
«Уфы»: за неподобающее поведение игроков «Уфы» (шесть желтых карточек) – 100 тысяч рублей