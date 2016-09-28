Сергей Андреев: Команды Бенилюкса очень удобны для стиля игры «Ростова»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от встречи ростовчан с ПСВ во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Давно не видел ПСВ в деле. Но команды Бенилюкса очень удобны для стиля игры «Ростова». Голландцы раскроются, а быстрое нападение ростовчан в лице Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза убежит. Первый тайм матча с «Локомотивом» вселяет уверенность. «Ростов» сыграл просто потрясающе, раздавив железнодорожников. Если команда сыграет так же хотя бы 75 минут, то победа будет у «Ростова», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Матч начнется сегодня в 21:45 мск. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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