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Валерий Польховский покинул сборную Белоруссии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спортивная панорама»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский больше не будет работать с белорусской национальной командой.

Польховский возглавил сборную Белоруссии в мае текущего года. Белорусская федерация биатлона также прекратила сотрудничество с российским специалистом Робертом Кабуковым. Стороны расстались по обоюдному согласию.

Отметим, что с июня 2015 года Польховский работал тренером-консультантом сборной Казахстана. 

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