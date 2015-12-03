Валерий Польховский покинул сборную Белоруссии
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский больше не будет работать с белорусской национальной командой.
Польховский возглавил сборную Белоруссии в мае текущего года. Белорусская федерация биатлона также прекратила
сотрудничество с российским специалистом Робертом Кабуковым. Стороны расстались по обоюдному согласию.
Отметим, что с июня 2015 года Польховский работал тренером-консультантом сборной Казахстана.
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