Валерий Польховский покинул сборную Белоруссии

Надежда Скардино: Вчера ушел из жизни Клаус Зиберт. Он был нам и тренером, и другом

Вчера на 61-м году жизни скончался бывший тренер сборной Беларуси по биатлону Клаус Зиберт. Об этом сообщила на своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» белорусская спортсменка Надежда Скардино.