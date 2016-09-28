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Марио Фернандес: Нам очень важно обыграть Монако

Андрей Ефимов
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник Марио Фернандес поделился мнением об игре Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

-  Мы знали, что будет сложно. «Тоттенхэм» — великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом — мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.

- Ты весь матч опасно подключался, и в одном эпизоде сделал хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?
- В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнёров, но он пролетел мимо.

- «Монако» уже в компенсированное время спасся в игре с «Байером» у себя дома, что ещё больше запутало ситуацию в таблице. Нам на руку этот результат?
- У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что «Байер» не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с «Монако», нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться, - рассказал Фернандес официальному сайту клуба.

Напомним, что футболисты московского ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Монако» состоится 18 октября.

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