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Андрей Кириленко: Показ матчей НБА на сайте Российской федерации баскетбола очень важен для нас

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о трансляциях матчей Национальной баскетбольной ассоциации на сайте организации.

- Был подписан контракт с НБА, что для нас очень важно, на показ в прямом эфире топовых матчей НБА на сайте РФБ. Один раз в неделю. Это будет единственный интернет-ресурс, где будут бесплатно показывать НБА. Таким образом, РФБ-ТВ полностью сформировал полную линейку, начиная от детских соревнований и заканчивая матчами НБА.

Это не такие огромные деньги. У нас есть определенные приоритеты, которые мы расставляли. Это одна из частичек – популяризация. Проведя все переговоры, «Матч ТВ» отказался от показа НБА. Но у нас нет цели конкурировать с телевидением, - заявил Кириленко.

В конце августа Кириленко говорил о том, что долг РФБ составляет 160 миллионов рублей и его погашение займет около одного года.

Раз в неделю на официальном сайте РФБ будет проходить бесплатная прямая трансляция одного из матчей регулярного чемпионата НБА.

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