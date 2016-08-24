Андрей Кириленко: Показ матчей НБА на сайте Российской федерации баскетбола очень важен для нас

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о трансляциях матчей Национальной баскетбольной ассоциации на сайте организации.

- Был подписан контракт с НБА, что для нас очень важно, на показ в прямом эфире топовых матчей НБА на сайте РФБ. Один раз в неделю. Это будет единственный интернет-ресурс, где будут бесплатно показывать НБА. Таким образом, РФБ-ТВ полностью сформировал полную линейку, начиная от детских соревнований и заканчивая матчами НБА.

Это не такие огромные деньги. У нас есть определенные приоритеты, которые мы расставляли. Это одна из частичек – популяризация. Проведя все переговоры, «Матч ТВ» отказался от показа НБА. Но у нас нет цели конкурировать с телевидением, - заявил Кириленко.

В конце августа Кириленко говорил о том, что долг РФБ составляет 160 миллионов рублей и его погашение займет около одного года.

Раз в неделю на официальном сайте РФБ будет проходить бесплатная прямая трансляция одного из матчей регулярного чемпионата НБА.